Le nouveau (gros) coup de pouce de l’État saoudien à huit de ses clubs

Monopoly version foot des sables.

Le ministère saoudien des Sports a annoncé le rachat de huit clubs du pays par plusieurs investisseurs. D’abord, l’institution a déclaré la participation d’Aramco – une société publique saoudienne de pétrole et de gaz naturel – dans le club d’Al Qadisiya. D’autres sociétés (Diriyah Gate Development Authority, la Commission royale du gouvernorat d’Al-Ula et Neom) prendront des participations dans les clubs respectifs d’Al Diriyah Club, Al-Ula Club et Al Suqoor FC. De plus, le Fonds d’investissement public (PIF) – propriétaire à 80% de Newcastle en Premier League – contrôlera 75% des quatre équipes fondatrices de la Saudi Pro League : Al Ahli, Al Itthiad – dans lequel Karim Benzema vient de s’engager pour trois ans -, Al Hilal et Al Nassr.…

AC pour SOFOOT.com