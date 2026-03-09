Le nouveau crush de Kylian Mbappé déchaîne la presse espagnole

Il y a des périodes de convalescences plus prolifiques que d’autres. La preuve avec Kylian Mbappé qui a profité d’un repos forcé par son genou en mauvais état pour obtenir son permis de conduire . Mais ça ne sera visiblement pas suffisant pour semer les rumeurs qui collent l’attaquant madrilène au pare-chocs. Selon Marca , repris par toute la presse people, ce qui occuperait actuellement Kylian Mbappé, c’est une idylle naissante avec l’actrice espagnole Ester Expósito . Le capitaine des Bleus a été aperçu en sa compagnie à Paris.

Mbappe y Ester Expósito saliendo juntos de su hotel en París. Ya es oficialísimo, me mofo. pic.twitter.com/ol5FwH3VDV…

SW pour SOFOOT.com