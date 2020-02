« Le nouveau conformisme est de ne pas fêter la Saint-Valentin »

C'est le grand jour. Le jour des tourtereaux qui chantent en ch?ur l'amour. Du célibataire endurci au couple installé, difficile d'y échapper tant le romantisme de ce vendredi 14 février est devenu une figure imposée. Que vous l'attendiez avec impatience ou angoisse, cette fête dit beaucoup des rapports au sein d'un couple dans une société où l'injonction à aimer est permanente. Jean-Claude Kaufmann, sociologue spécialiste du couple, est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Saint-Valentin, mon amour (éd. Les liens qui libèrent). Il revient sur la signification de cette fête aujourd'hui tant décriée. Le Point : La Saint-Valentin, en célébrant l'amour, célèbre aussi le couple. En a-t-il toujours été ainsi ? Jean-Claude Kaufmann : Il y a 2 000 ans d'histoire de la Saint-Valentin, 2 000 ans pleins de surprises et de retournements. Mais, durant ces vingt siècles, il y en a dix-neuf où c'est plutôt une fête de la jeunesse, des célibataires, de la subversion amoureuse et de la liberté contre toutes les conventions. Il ne faut pas oublier que la Saint-Valentin était un carnaval où l'on se donnait une liberté amoureuse, exactement le contraire du couple. Et puis les autorités religieuses et morales ont combattu la Saint-Valentin. Elle va réapparaître aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, qui ont cru inventer la Saint-Valentin à leur manière. Elle va devenir, dès le début, une fête commerciale assez rapidement centrée sur le...