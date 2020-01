Le nouveau combat de Benyamin Netanyahou

Dernière année de la décennie, 2019 aura été pour Benyamin Netanyahou une « annus horribilis ». À deux reprises, il n'a pas réussi à former une coalition parlementaire, après les législatives d'avril et de septembre derniers. Des échecs qui ont été suivis de l'épreuve la plus difficile qu'il va devoir surmonter : le 21 novembre, le conseiller juridique du gouvernement, Avishaï Mandelblit, annonçait son intention de l'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance. Depuis le début des enquêtes le concernant, le Premier ministre n'a cessé de proclamer : « Il n'y aura rien, parce qu'il n'y a rien. » À la question : « Allez-vous demander l'immunité parlementaire ? », il répondait : « Certainement pas. »Mais, avec un nouveau scrutin en perspective, le 2 mars prochain ? le troisième en moins d'un an ?, le calendrier politique s'est accéléré, et il devait prendre une décision. Benyamin Netanyahou a donc entamé la nouvelle année en annonçant, au cours d'une déclaration télévisée, qu'il demandait l'immunité parlementaire. Il avait jusqu'à ce mercredi minuit pour en informer la Knesset, le Parlement. Son allocution était destinée au noyau dur de ses partisans avec tous les arguments qu'il développe depuis des mois : « Je suis la victime d'une chasse aux sorcières. La police, la justice, le procureur général, ont monté de toutes pièces ces charges qu'ils font peser contre moi. On veut m'empêcher...