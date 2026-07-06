Le nouveau club inattendu de Sébastien Haller
Haller nippone. Après une saison plus que délicate à Utrecht avec un seul pion en 36 matchs, Sébastien Haller quitte l’Europe et les Pays-Bas pour s’engager au Japon. L’attaquant ivoirien a signé pour une pige au Sanfrecce Hiroshima et devient le premier Éléphant à jouer pour le club.
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