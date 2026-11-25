Le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a baissé plus que prévu la semaine dernière, ce qui témoigne de la stabilité du marché du travail.

Les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États ont baissé de 13 000 pour s'établir à 189.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 21 novembre, a indiqué mercredi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 200.000 demandes pour cette semaine. Le rapport a été publié avec un jour d'avance en raison du jour férié de Thanksgiving, jeudi. Le nombre de demandes reste à un niveau très bas depuis la mi-juillet. Les économistes considèrent toujours que le marché du travail se trouve dans une situation de plein emploi caractérisée par « peu d’embauches et peu de licenciements ».

Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après la première semaine d’indemnisation, indicateur indirect de l’embauche, a chuté de 95.000 pour s’établir à 1,697 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine qui s’est terminée le 14 novembre. Ces « demandes continues » couvrent la période durant laquelle le gouvernement a mené son enquête auprès des ménages pour calculer le taux de chômage du mois de novembre.

La Banque fédérale de Réserve de Chicago prévoit une légère hausse du taux de chômage à 4,16 %, ce qui correspondrait à un arrondi à 4,2 % contre 4,14 % en octobre. Le taux de chômage est passé de 4,5 % en novembre de l’année dernière à 4,1 % en octobre, même si cette baisse s’explique en partie par une population active réduite en raison des départs à la retraite et de la répression de l’immigration menée par l’administration Trump.

Les perspectives du marché du travail ont été renforcées mardi par une enquête du Conference Board , qui montre que la part des consommateurs estimant que les emplois étaient “abondants” a grimpé en flèche en novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2025, tandis que la proportion de ceux considérant qu’il était “difficile de trouver un emploi” était à son plus bas niveau depuis un peu plus d’un an.

La stabilité du marché du travail devrait ouvrir la voie à une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale, au-delà de celle prévue en décembre, alors que celle-ci s’efforce de maîtriser l’inflation.