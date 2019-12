Le nombre des accidents du travail est reparti à la hausse en 2018

Après avoir touché un point bas en 2017, les accidents du travail sont repartis à la hausse en 2018, de 2,9 % selon l'Assurance Maladie. C'est dans les activités de services, dont l'intérim et l'aide et soins à la personne, que la progression est la plus marquée.Sur les 19 millions de salariés dont les entreprises cotisent au régime général, l'Assurance maladie a recensé l'année dernière 651 103 accidents du travail dont 551 mortels.Selon ce rapport, cette progression s'explique essentiellement par l'amélioration de la situation de l'emploi. En effet, rapporté au nombre de travailleurs en France, celui des accidents du travail demeurent stables.34 accidents pour 1000 salariés« La fréquence des accidents du travail reste stabilisée à un niveau historiquement bas, autour de 34 accidents du travail pour 1 000 salariés depuis 5 ans, alors qu'elle était à 45 accidents pour 1 000 salariés il y a 20 ans », soulignent les auteurs.Dans le détail, si « tous les secteurs participent à l'augmentation du nombre d'accidents du travail », la hausse est « plus forte dans les activités de service dont l'intérim et l'aide et soins à la personne (+ 5 %) », devant les industries du bois, de l'ameublement, du papier carton (+ 4,5 %).En revanche, cette progression des accidents est « moins marquée » dans d'autres secteurs, comme le BTP (+ 1,9 %), le transport (+ 2,4 %) ou l'alimentation (+ 2,4 %). Une bonne note est aussi à mettre sur le compte des secteurs de la chimie et des activités de bureau (banque, assurances, administrations), dont les chiffres sont en retrait. Accidents du travail 2018: une hausse dans tous les secteurs d'activité (+2,9 %), selon les chiffres de l'Assurance Maladie - Risques professionnels #risquespros #santétravail pic.twitter.com/IbwKicUh7f-- Assurance Maladie (@ameli_actu) December 3, 2019 Concernant les arrêts de travail, un salarié sur deux a été concerné au cours des 12 ...