Le nombre de distributeurs de billets a poursuivi sa baisse en France en 2022

Le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) continue de reculer en France, avec une baisse de 3,4% en 2022 en France métropolitaine, à 46.249 automates, selon un rapport publié lundi par la Banque de France.

Par rapport à 2021, la baisse s'est donc quelque peu accélérée puisqu'elle avait été enregistrée à 2% à cette époque. Depuis 2018, le nombre de distributeurs en France métropolitaine a baissé de plus de 12%.

"La diminution du nombre de distributeurs est concentrée sur les villes les plus peuplées et les mieux équipées, reflétant une optimisation des installations en vue de garantir notamment un meilleur maillage territorial", a cependant défendu la banque centrale en précisant que cette diminution "n'est pas de nature à altérer les indicateurs d'accessibilité".

L'année dernière, le nombre de communes équipées "d'au moins un DAB" a ainsi augmenté de 15 (+0,2%), selon le rapport.

Par ailleurs, 79,2% de la population se trouve à moins de cinq minutes en voiture du distributeur le plus proche, et 98,9% à moins de 15 minutes, des taux "stables" par rapport à 2021.

"L'évolution du réseau de DAB suit naturellement celle de la société, et l'accessibilité aux espèces reste, comme cela était le cas les années précédentes, à un excellent niveau", s'est pour sa part félicitée Maya Atig, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), citée dans un communiqué.

"La baisse du nombre de DAB est compensée par le développement continu, depuis plusieurs années, de points d'accès privatifs aux espèces", à savoir des points de distribution dans les commerces, a en outre précisé la FBF.

Selon la Banque de France, la métropole comptait ainsi 26.956 points d'accès privatifs fin 2022, soit une hausse de 3,9%.

Mais le service est loin d'être le même. Dans les relais CA du Crédit Agricole par exemple, le retrait ne peut dépasser 100 euros, explique le site internet de la banque.

Les opérations ne sont accessibles qu'aux clients du réseau auquel ils appartiennent et ne peuvent se faire qu'aux horaires d'ouverture du commerçant en question, et non 24 heures sur 24 comme un DAB classique.

DAB et points de distribution dans les commerces cumulés, le nombre d'accès aux espèces a baissé de 0,8% en 2022, à 73.205.