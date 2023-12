Le nombre de demandeurs d'emploi bénéficiant d'une formation a doublé en cinq ans (rapport)

Le nombre de demandeurs d'emploi ayant bénéficié d'une formation est passé de 800.000 en 2017 à 1,6 million en 2022, mais les moins diplômés accèdent rarement à des compétences professionnelles reconnues par l'Etat, selon un rapport publié mardi.

( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Ce doublement a été atteint principalement grâce au compte personnel de formation (CPF) utilisé de manière autonome, sans abondement de Pôle emploi. Ce dispositif a concerné 568.000 demandeurs d'emploi en 2022, précise le quatrième rapport d'évaluation du Plan d'investissement dans les compétences (PIC).

"Les moins diplômés accèdent davantage à la formation" et "les écarts avec les bacheliers se réduisent progressivement, ce qui est une bonne chose", a estimé Marc Gurgand, président du comité scientifique du PIC, lors d'une présentation à la presse.

Mais ces écarts "ne se réduisent pas tellement quand on regarde spécifiquement la formation certifiante", dont le niveau est reconnu par l’Etat, a-t-il ajouté.

Le fait d'avoir suivi une formation permet d'augmenter le taux de retour à l'emploi en moyenne de 10 points (de pourcentage) à horizon de 24 mois", a indiqué le directeur de la Dares (département statistique du ministère du Travail) Michel Houdebine, un constat peu ou prou valable que le cursus soit ou non certifiant.

Hors CPF, la part des chômeurs qui accèdent à une formation dans les 12 mois suivant leur inscription à Pôle emploi est passée entre 2017 et 2021 de 8,5% à 10,3%. La part de ceux qui accèdent à une formation certifiante a davantage augmenté, mais est aussi bien moins importante, passant de 2,8% à 4,1% sur la même période.

Parmi les moins diplômés, beaucoup sont orientés vers des "formations préparatoires" où leur sont dispensés des savoirs fondamentaux (lire, écrire...) ou destinés à leur apprendre à se mettre en valeur (CV, présentation orale...).

Mais le rapport constate que "le taux de poursuite en formation certifiante après une formation préparatoire ne progresse plus que pour les plus diplômés".

Par ailleurs, environ un quart des formations financées vont à des métiers en tension en raison de leur manque d'attractivité (horaires difficiles, mauvaises conditions de travail, bas salaires...).

A peine une formation sur six (15%) concerne des métiers en tension souffrant seulement d'un manque de compétences, comme les infirmières ou les techniciens en informatique, des parcours en général sélectifs et réservés aux plus qualifiés.

Le PIC a été lancé en 2018 avec un budget de près de 15 milliards d'euros pour cinq ans, rappelle le rapport.