Le nombre de chômeurs en France en baisse de 2,1% en novembre, selon la Dares

Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre avaient fait état d'une stabilité ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A (sans activité) a diminué de 2,1% en novembre par rapport à octobre, avec 65.800 chômeurs en moins à 3,026 millions, selon les chiffres du ministère du Travail publiés mardi.

En incluant l'activité réduite (catégories B et C), le nombre de demandeurs d'emploi en France (hors Mayotte) ne diminue que de 0,4% (-19.400) et s'établit à 5,394 millions, selon le service statistiques du ministère du Travail (Dares).

Sur un an, la baisse en catégorie A est de 9,8%. Pour les catégories A, B et C, elle est de 5,3%.

La Dares ne commente pas les données mensuelles, trop volatiles, privilégiant les évolutions trimestrielles.

Les derniers résultats trimestriels publiés fin octobre avaient fait état d'une stabilité au troisième trimestre par rapport au deuxième, à 3,164 millions d'inscrits (-1.700).

La stabilité était identique en incluant l'activité réduite (catégories B et C de Pôle emploi) à 5,436 millions (-1.000 personnes).