Le nombre de cas d'Ebola en RDC dépasse les 12.000 - données

Le nombre de cas confirmés d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) dépasse désormais les 12.000, selon des données gouvernementales publiées mardi, qui montrent également que l'épidémie qui s'est déclarée vers la mi-mai touche huit des 26 provinces du pays.

La 17e épidémie d'Ebola en RDC est devenue, depuis la fin juillet, la plus importante de l'histoire du pays en termes de nombre de cas et le bilan des décès s'élève à 5.904 morts, selon l'Institut de santé publique, dépassant ainsi la précédente épidémie la plus grave, survenue entre 2018 et 2020.

L'institut a recensé à ce jour 12.021 cas, selon son dernier rapport de situation, ce qui en fait la deuxième épidémie d'Ebola la plus grave au monde, derrière celle qui a sévi en Afrique de l'Ouest de 2014 à 2016, tant en termes de cas que de décès.

Cette dernière avait infecté plus de 28.600 personnes et fait plus de 11.000 victimes dans une zone couvrant la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone.

L'épidémie actuelle est causée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement approuvé.

La situation est loin d'être maîtrisée, puisque seuls 15% des nouveaux cas proviennent de contacts connus des autorités sanitaires, selon les données présentées par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (Africa CDC) au début du mois.

Cela signifie que de nombreuses chaînes de transmission continuent de passer inaperçues. Une analyse des images satellites réalisée par Reuters a par ailleurs révélé que le bilan officiel des décès pourrait être largement sous-estimé dans deux des régions les plus touchées du Congo.

L'épidémie s'est étendue à d'autres pays : l'Ouganda a signalé 20 cas et deux décès plus tôt dans l'année - mais le pays a depuis déclaré la fin de l'épidémie sur son territoire.

Début octobre, le Kenya a confirmé son premier cas d'Ebola après le décès à Nairobi d'un ressortissant kenyan revenant d'un séjour en République démocratique du Congo (RDC).

(Clement Bonnerot, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)