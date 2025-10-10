Le Nobel de la paix 2025 décerné à la Vénézuélienne Maria Corina Machado

(Ajout contexte, éléments de biographie et commentaires)

Le prix Nobel de la paix 2025 a été décerné à la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado pour son travail de défense de la démocratie au Venezuela, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

La Vénézuélienne a été récompensée "pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie", a déclaré le comité Nobel norvégien dans son communiqué.

Maria Corina Machado, ingénieure de 58 ans vivant dans la clandestinité, s'est vu interdire en 2024 par les tribunaux vénézuéliens de se présenter à

l'élection présidentielle

et ainsi de défier le président Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013.

Elle a du passer le flambeau pour l'élection présidentielle à Edmundo Gonzalez, un ancien diplomate de 74 ans, dans le cadre d'un scrutin dont l'intégrité a été

remise en cause

.

"Lorsque des autoritaristes s'emparent du pouvoir, il est essentiel de reconnaître les courageux défenseurs de la liberté qui se soulèvent et résistent", a déclaré l'organisme dans son communiqué.

"Cette distinction reflète les aspirations claires du peuple vénézuélien à des élections libres et justes, aux droits civils et politiques et à l'état de droit", a déclaré Thameen al Kheetan, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).

Tandis que l'année écoulée a été marquée par les déclarations publiques répétées du président américain Donald Trump affirmant qu'il méritait le prix Nobel de la paix, le comité a choisi de consacrer le Venezuela pour cette édition.

"Je pense que le principal enseignement à tirer est que le comité démontre une fois de plus son indépendance, qu'il ne se laisse pas influencer par l'opinion publique ou les dirigeants politiques pour attribuer le prix", a déclaré Halvard Leira, directeur de recherche à l'Institut norvégien des affaires internationales.

Avant l'annonce, les experts du prix estimaient que Donald Trump ne le remporterait pas, arguant que le président américain déstabilise actuellement l'ordre international cher au comité Nobel.

Le comité a pris sa décision finale avant l'annonce dans la nuit de mercredi à jeudi d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages dans le cadre de la première phase du plan Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

"Trump interprétera cela comme il l'entend, mais ce prix est décerné à une cause que les États-Unis soutiennent largement depuis des années", a déclaré Halvard Leira.

"L'opposition démocratique au Venezuela est une cause que les États-Unis ont toujours soutenue avec enthousiasme. Dans ce sens, il serait difficile de considérer cela comme une insulte à Trump", a-t-il ajouté.

Les prix scientifiques, littéraires et économiques seront remis aux lauréats par le roi de Suède lors d'une cérémonie à Stockholm le 10 décembre, date anniversaire de la mort d'Alfred Nobel.

Le prix Nobel de la paix fera quant à lui l'objet d'une cérémonie distincte à Oslo.

(Rédigé par Gwladys Fouche, Nora Buli, Nerijus Adomaitis, Tom Little et Terje Solsvik à Oslo ; version française Blandine Hénault et Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)