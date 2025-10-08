Le Nobel de chimie décerné à Susuma Kitagawa, Richard Robson et Omar M.Yaghi

(Actualisé avec éléments de biographie des lauréats, commentaires, précisions et contexte)

Le prix Nobel de chimie 2025 a été décerné mercredi au Japonais Susuma Kitagawa, au Britannique Richard Robson et au Jordanien Omar M.Yaghi pour leurs travaux sur le développement des structures métallo-organiques, a annoncé l'Académie royale des sciences de Suède.

Les trois lauréats ont travaillé à la création de structures moléculaires dotées de grands espaces à travers lesquels les gaz et autres produits chimiques peuvent circuler et qui peuvent être utilisées pour extraire de l'eau dans l'air du désert, capturer du dioxyde de carbone et stocker des substances toxiques.

"Grâce au développement des structures métallo-organiques, les lauréats ont offert aux chimistes de nouvelles possibilités de résoudre certains des défis auxquels nous sommes confrontés", a déclaré dans un communiqué l'Académie royale des sciences de Suède, l'organisme chargé de décerner les prix.

Susuma Kitagawa est professeur à l'université de Kyoto au Japon, tandis que Richard Robson est professeur à l'université de Melbourne en Australie et Omar M.Yaghi à l'université de Californie, à Berkeley, aux États-Unis.

"Ils ont trouvé le moyen de créer des matériaux, des matériaux totalement novateurs, dotés de grandes cavités qui ressemblent presque à des chambres d'hôtel, de sorte que les molécules invitées peuvent entrer et sortir à nouveau du même matériau", a déclaré Heiner Linke, président du comité Nobel de chimie, lors d'une conférence de presse.

"Une petite quantité d'un tel matériau peut être comparable au sac à main d'Hermione dans Harry Potter. Il peut stocker d'énormes quantités de gaz dans un volume minuscule", a-t-il ajouté.

Le prix Nobel de chimie est le troisième prix annoncé cette année, conformément à la tradition, après ceux

de médecine lundi

et

de physique mardi

.

Parfois éclipsés par des lauréats plus célèbres dans les domaines de la physique, de la littérature et de la paix, les prix de chimie ont néanmoins récompensé de nombreuses découvertes majeures telles que la fission nucléaire, les techniques de séquençage de l'ADN et la levure.

(Rédigé par Niklas Pollard, Simon Johnson et Johan Ahlander à Stockholm; avec la contribution de Terje Solsvik à Oslo, Greta Rosen Fondahn et Marie Mannes à Stockholm; version française Blandine Hénault et Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)