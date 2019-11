Le Nil, « éternel depuis 30 millions d'années »

Une étude menée par sept spécialistes en géologie et en géophysique a déterminé depuis combien de temps le cours du fleuve est stable.

Avec ses 6 700 kilomètres de long, le Nil, berceau de la civilisation pharaonique, serpente depuis des millions d'années à travers les terres de six pays d'Afrique, dont l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie. Il fascine depuis longtemps les peuples et leurs dirigeants. Mythique et nourricier pour les Egyptiens depuis des millénaires, il est aujourd'hui la source de nombreux conflits diplomatiques entre des pays d'Afrique de l'Est.

Depuis plus de huit ans, l'Egypte et l'Ethiopie s'opposent sur la construction, débutée en avril 2011, du grand barrage de la Renaissance, à l'initiative de l'Ethiopie. Celui-ci devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à la fin 2020 et devenir complètement opérationnel d'ici à 2022, selon Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien. Le barrage risque de priver l'Egypte d'une partie du débit du fleuve. Impensable pour le maréchal Al-Sissi. « Personne ne peut toucher à l'eau de l'Egypte », déclarait notamment le chef d'Etat fin 2017, pour qui cet enjeu est une « question de vie ou de mort ».

Le 6 novembre, une rencontre ministérielle entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie a eu lieu à Washington, sous la médiation du président américain. Les trois pays se sont donnés jusqu'à janvier 2020 pour parvenir à un accord.

Au-delà des tensions géopolitiques autour du Nil, une question taraude les spécialistes : remonter le fil chronologique du fleuve éternel, autrement dit déterminer depuis combien de temps son cours est stable.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr