Le Nigeria veut s'ouvrir aux autres pays africains

« Nous avons déjà pris la décision stratégique de faire tomber les barrières qui ont entravé la libre circulation de notre peuple à l'intérieur du continent en introduisant la délivrance de visas au point d'entrée au Nigeria à toutes les personnes détenant un passeport africain à compter de janvier 2020. » C'est ce qu'a déclaré mercredi le président Muhammadu Buhari au Forum d'Assouan « pour une paix et un développement durables en Afrique », qui s'est tenu en Égypte.Les promesses de BuhariLa nouvelle a son importance quand on connaît les tracasseries administratives que pose l'entrée au Nigeria pour les ressortissants africains hors de la zone Cédéao. En effet, ceux qui appartiennent à cet espace (soit 350 millions de personnes) peuvent déjà en principe se rendre au Nigeria sans visa. Actuellement, les autres visiteurs de nombreux pays africains doivent demander des visas dans leur pays d'origine, qui sont délivrés à l'arrivée.Lire aussi Visas : l'Afrique en marche (ou pas) vers la libre circulation des populations ?Lire aussi Ghana ? Samia Nkrumah : « Le XXIe siècle est celui de l'unification de l'Afrique »Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, l'annonce intervient dans un contexte de fermeture continue des frontières terrestres du Nigeria avec tous ses voisins, ce qui a affecté le commerce et la libre circulation des personnes au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest...