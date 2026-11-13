Le Nigeria repart de l'avant, la Tunisie plonge

La CAN 2027 se rapproche, et le Gabon est dans les temps. Les Panthères sont deuxièmes du groupe A, derrière le Maroc, après trois journées de qualification. Denis Bouanga, qui continue de flamber en MLS, a inscrit les deux buts de la victoire contre le Lesotho vendredi (2-0). Autre nation attendue : le Nigeria. Giflés par la Guinée-Bissau en septembre, les Super Eagles ont remis les pendules à l’heure face à la Tanzanie (3-1). Le héros du jour : Tolu Arokodare, un ancien de l’Amiens SC, aujourd’hui à l’Ajax et auteur d’un doublé en deuxième période.

L’Afrique du Sud a vu la victoire lui échapper sur le gong contre le Kenya (2-2), mais les Bafana Bafana restent leaders du groupe D devant la Guinée. Pour la Tunisie, il n’y a pas encore urgence, mais les signaux sont inquiétants . Après ses nuls contre l’Ouganda et le Botswana, elle a été battue à domicile par la Libye (0-2). Les Aigles de Carthage sont derniers du groupe H……

QB pour SOFOOT.com