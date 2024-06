Le Nigeria ralenti par une grève générale illimitée sur fonds de crise économique

Affiche du Congrès du travail du Nigeria (NLC), syndicat ayant appelé à une grève illimitée, sur la grille de la Haute cour fédérale du Nigeria à Abuja, le 3 juin 2024 ( AFP / Kola Sulaimon )

Ecoles et aéroports fermés, pannes d'électricité: le Nigeria tourne au ralenti depuis lundi matin à cause d'une grève générale illimitée suite à l'échec des négociations entre syndicats et gouvernement pour un nouveau salaire minimum, sur fond de grave crise économique.

Les principaux syndicats du pays le plus peuplé d'Afrique, le Congrès du travail du Nigeria (NLC) et le Congrès des syndicats (TUC), ont exhorté les travailleurs à ne pas se rendre au travail après que le gouvernement a refusé d'augmenter le salaire minimum au-delà des 60.000 nairas qu'il propose (environ 40 euros).

Actuellement, le salaire minimum est fixé à 30.000 nairas (environ 20 euros) et le NLC réclame qu'il soit porté à 494.000 nairas (environ 300 euros).

"Les travailleurs nigérians restent chez eux. Oui ! Pour un salaire décent. Non ! À un salaire de misère", ont déclaré les syndicats dans un communiqué commun.

Les syndicats et le gouvernement ont décidé de se réunir lundi soir afin de poursuivre les négociations, a confirmé à l'AFP Benson Upah, le porte-parole du NLC.

Les syndicats des secteurs ferroviaire, bancaire, de l'aviation, de la construction, de la santé, de l'éducation ou encore de l'électricité ont répondu à l'appel du NLC et du TUC.

Avec pour conséquence la coupure du réseau national d'électricité dès la nuit de dimanche à lundi, engendrant des pannes dans tout le pays.

Les vols intérieurs ont été annulés et seront à nouveau perturbés mardi, selon plusieurs compagnies aériennes nigérianes. Des syndicats des employés du transport aérien ont annoncé que la grève touchera les vols internationaux à partir de mardi.

Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, ce qui a entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse du coût de la vie, le naira ayant chuté par rapport au dollar.

En avril, l'inflation s'élevait à 33,6% sur un an, selon les données de la Banque centrale nigériane, forçant de nombreux Nigérians à sauter des repas ou à abandonner certains produits comme la viande, les oeufs ou le lait.

Des collégiens devant leur établissement en grève à Abuja, au Nigeria, le 3 juin 2024 ( AFP / Kola Sulaimon )

M. Tinubu a appelé à la patience pour permettre à ses réformes de porter leurs fruits, affirmant qu'elles contribueraient à attirer les investissements étrangers.

- "Pas de travail" -

Dans la capitale Abuja, des bureaux gouvernementaux, des stations-service et des tribunaux étaient fermés lundi matin, tandis que de longues files d'attente se formaient devant les portes verrouillées de l'aéroport, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"C'est complètement chaotique", a déclaré Shaibu Job, un résident d'Abuja empêché de prendre son vol pour Lagos, qui ne se dit pourtant "pas déçu" de l'action syndicale qu'il "encourage à aller plus loin".

"Pas de travail!": devant un bâtiment abritant plusieurs ministères, des syndicalistes encourageaient les salariés à rentrer chez eux.

La présence de soldats et de personnel de sécurité a été renforcée dans les rues.

"Aujourd'hui nous n'avons rien fait au travail, tout est sur pause, je n'ai pas d'électricité chez moi et très peu de stations-service fonctionnent", a expliqué à l'AFP Charles, 53 ans, fonctionnaire à Abuja contraint de travailler comme chauffeur de taxi en dehors de ses heures de travail pour joindre les deux bouts.

Vue générale du Secrétariat fédéral du Nigeria, désert à cause d'une grève illimitée lancée par les syndicats, à Abuja le 3 juin 2024 ( AFP / Kola Sulaimon )

Dans la mégalopole de Lagos, un journaliste de l'AFP a constaté que le tribunal du travail était fermé, et que les enfants rentraient chez eux à pied après avoir appris que leurs écoles étaient fermées.

"Les travailleurs nigérians, qui sont l'épine dorsale de l'économie de notre pays, méritent des salaires justes et décents qui reflètent les réalités économiques actuelles", avaient déclaré les syndicats dans un communiqué publié vendredi.

A Kano, la ville la plus peuplée du nord du pays, les bureaux du gouvernement ont gardé portes closes, tout comme les écoles publiques.

"Pas d'école, on a la journée libre!", se réjouissaient des enfants dans un quartier de la ville après avoir appris la fermeture de leur établissement.

Contacté par l'AFP, le gouvernement n'a pas immédiatement répondu.

En février dernier, quelques milliers de Nigérians avaient déjà manifesté contre la hausse du coût de la vie à l'appel des syndicats, sans obtenir gain de cause.