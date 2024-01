Le Nigeria fait taire le Cameroun

Jamais inquiété par le Cameroun, le Nigeria défiera l'Angola en quarts de finale de la CAN 2023. Les Lions ont été - cette fois pour de bon - plombés par leurs absences.

Nigeria 2-0 Cameroun

Buts : Lookman (36 e et 90 e ) pour les Super Eagles

Choc annoncé de cette Coupe d’Afrique, ce derby au sommet cumulant 8 Coupes d’Afrique n’aura pas été flamboyant. Il aura même été infiniment plus avare en buts que l’affrontement de 2019, portant le sceau d’Odion Ighalo. Mais le Nigeria n’avait guère besoin d’être un rouleau compresseur pour se défaire de cette version « chatonne » des Lions indomptables (2-0), au terme d’une rencontre de plus en plus hachée. Calvin Bassey a été infranchissable, Victor Osimhen a prouvé pourquoi il était le Ballon d’or africain en titre, Ademola Lookman a gagné sa place de titulaire, et les Super Eagles ont peut-être enfin appris de leurs erreurs. À ce niveau de compétition, la statistique qui tue est la suivante : à la CAN, le Cameroun n’a battu le Nigeria qu’en finale.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com