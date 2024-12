Le Népal organise son premier festival de montgolfières

Une montgolfière lors du premier festival international de montgolfières du Népal à Pokhara, le 25 décembre 2024 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Avec les sommets enneigés de l'Himalaya en toile de fond, le ciel de Pokhara se transforme cette semaine en une toile de couleurs vives pour le premier festival de montgolfières du Népal.

"On s'est dit qu'on devait ramener un festival de montgolfières comme celui-ci au Népal" a déclaré à l'AFP Sabin Maharjan, un organisateur de l'événement.

Des montgolfières provenant de plus de 10 pays ont pu participer au festival.

"Un vol ici peut être vraiment formidable étant donné que l'on peut voir des montagnes, des collines et des lacs," assure M. Maharjan.

"Tous les passagers nous disent qu'ils sont très contents, un tel festival va stimuler notre industrie touristique."

Des montgolfières s'élèvent dans le ciel lors du premier festival de montgolfières du Népal, à Pokhara, le 24 décembre 2024 ( AFP / PRAKASH MATHEMA )

Les ballons créent un spectacle envoûtant avec pour toile de fond le massif enneigé de l'Annapurna.

"C'est spectaculaire," raconte Derek Hamcock, un pilote de montgolfière de 67 ans.

"Dès que vous dépassez le petit massif, vous voyez tout l'Himalaya. Incroyable, chaque fois que vous le voyez, c'est incroyable", décrit le sexagénaire.

Bien que plus de deux siècles se soient écoulés depuis que les frères Montgolfier, en France, ont effectué le premier vol habité, les montgolfières suscitent toujours l'imagination.

Des ballons en forme de rat et de grenouille ont d'ailleurs fait partie de la fête, emportés lentement par la brise.

"Vous ne savez jamais où vous allez", dit Diego Criado del Rey, un pilote de ballons de 29 ans originaire d'Espagne.

Des participants au premier festival de montgolfières du Népal à Pokhara, le 24 décembre 2024 ( AFP / Prakash MATHEMA )

"C'est un peu vous et la nature, il n'y a pas de lutte, vous êtes en harmonie. Vous allez là où la nature vous dit d'aller".

L'autorité népalaise de l'aviation civile a émis un avis concernant le ciel de Pokhara pour une durée de neuf jours afin d'autoriser les vols en montgolfière.

Le tourisme est une source majeure de revenus pour le pays, qui a accueilli plus d'un million de visiteurs étrangers en 2024, et des investissements sont réalisés dans les secteurs hôtelier et aéroportuaire pour répondre aux besoins des voyageurs.