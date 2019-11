Le négoce philatélique tient son salon annuel

Le Salon philatélique d'automne, organisé à Paris du 7 au 9 novembre, célèbre le 170e anniversaire de la « Cérès », et permet aux amateurs réaliser de bonnes affaires.

Le 73e Salon philatélique d'automne ouvre ses portes le jeudi 7 novembre, à l'Espace Champerret, à Paris, pour trois jours. Plus importante Bourse aux timbres de l'année organisée par la Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie (CNEP), avec la présence d'une cinquantaine de négociants français et étrangers et huit postes étrangères (Espagne, Finlande, Kirghizistan, Monaco, Nations unies, Suisse, Ukraine), elle est aussi l'occasion pour La Poste de proposer un programme fourni d'émission de nouveaux timbres. Pas facile de s'y retrouver pour faire le bon achat qui valorisera une collection.

C'est ainsi que paraîtront durant ce Salon :

- Un bloc-feuillet à 5,20 euros, sur les « Grandes heures de l'histoire de France » dédié à « la paix des dames », signée en 1529, négociée par Louise de Savoie, mère de François 1er, et Marguerite d'Autriche, tante de Charles Quint (dessin et gravure de Louis Boursier. Tirage : 230 000 exemplaires), ainsi qu'un souvenir philatélique inspiré par ce sujet, vendu 8 euros, pour un tirage de 30 000 exemplaires. A noter qu'un produit similaire, paru en 2016, mais pour un tirage de 42 000 exemplaires, pointe à 28 euros dans l'édition 2020 du catalogue de cotation des timbres de France Yvert et Tellier.

- Un souvenir philatélique sur le plus beau bloc de l'année 2018, désigné par les internautes, sur le centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, dessiné par Damien Cuvillier (8 euros, 30 000 exemplaires).

