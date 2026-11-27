Le navire naufragé sera remorqué "immédiatement" vers le port espagnol de Carthagène

Un navire des secours en mer espagnols remorque le tanker Med Emre naufragé au large de l'île d'Ibiza, dans les Baléares, le 27 novembre 2026 ( AFP / Anahi ARADAS )

Le navire ayant fait naufrage au large d'Ibiza avec 7.000 tonnes de diesel, dont le chavirement a suscité des inquiétudes pour les eaux méditerranéennes, sera remorqué "immédiatement" vers le port espagnol de Carthagène, a annoncé vendredi le ministère des Transports.

Le Med Emre, qui bat pavillon maltais, a chaviré tôt jeudi au large de l'île touristique d'Ibiza. L'accident a coûté la vie au chef mécanicien, selon l'armateur du navire, la société turque YMN Tankers.

Le carburant est, pour l'heure, contenu et le navire a été stabilisé en pleine mer. Les autorités font face à une opération de sauvetage complexe, dans un contexte de crainte d'une pollution majeure.

"Après avoir vérifié l'intégrité structurelle et la flottabilité du navire, l'opération de remorquage vers un port sûr va débuter immédiatement, en profitant des conditions météorologiques favorables ", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le port de Carthagène, situé dans une zone industrielle de la région de Murcie (sud-est), répond aux critères requis en matière de profondeur, de capacité et de sécurité pour permettre le déchargement du carburant, a souligné le ministère.

Contrairement aux conditions potentiellement difficiles en haute mer, Carthagène "offre un environnement calme" et se situe à proximité d'infrastructures logistiques, pétrochimiques et de moyens de lutte contre la pollution.

Le déchargement et le redressement du navire prendront "plusieurs semaines" et le laisser en pleine mer durant l'hiver "augmenterait de manière inacceptable le risque de naufrage et de pollution", a encore assuré le ministère.

Un journaliste de l'AFP, qui s'est approché vendredi en mer du Med Emre, a pu observer sa quille émergeant des flots, tandis qu'un canot de sauvetage orange surveillait les environs.

Selon les experts, le Med Emre est un navire moderne doté d'une double coque, ce qui limite les risques de fuites.

L'incident a cependant ravivé le souvenir du naufrage du cargo Don Pedro au large d'Ibiza, en juillet 2007 : après avoir heurté un îlot, il avait sombré et plusieurs kilomètres de littoral avaient été pollués.

"Je suis particulièrement préoccupée par la question du gazole", confie Monica Castano, une habitante d'Ibiza. "Ici, nous vivons du tourisme, en plus de notre environnement naturel, bien sûr. Imaginez une telle catastrophe... C'est déjà arrivé il y a quelques années", a déclaré à l'AFP cette femme de 49 ans.