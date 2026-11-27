Un navire des secours en mer espagnols remorque le tanker Med Emre naufragé au large de l'île d'Ibiza, dans les Baléares ( AFP / Anahi ARADAS )

Le navire ayant fait naufrage au large d'Ibiza en mer Méditerranée avec 7.000 tonnes de carburant à son bord va être "remorqué", a annoncé vendredi matin le Premier ministre Pedro Sánchez, assurant qu'il n'y avait "pas de fuite" d'hydrocarbures.

"Nous verrons dans les prochaines heures et dans les prochains jours comment nous pouvons l'amener vers un port sûr qui nous permette de résoudre cette crise", a-t-il poursuivi lors d'un entretien à la chaîne de radio Cadena SER, sans préciser davantage son éventuelle destination.

Vendredi, des plongeurs doivent dans un premier temps examiner "l'état structurel" du bateau dont un membre d'équipage est décédé lors du naufrage, selon les services de secours, avant toute validation du plan de sauvetage.

Le Med Emre, un navire-citerne battant pavillon maltais de près de 120 m de long, a subi mercredi soir une voie d'eau pour une raison encore inconnue alors qu'il faisait route d'Algésiras vers Barcelone, transportant quelque 66.000 barils de produits raffinés, selon les données de suivi maritime de la société Kpler.

Image extraite d'une vidéo aérienne fournie par les services de secours en mer espagnols, tournée le 26 novembre 2026, montrant le navire Med Emre transportant 7.000 tonnes de diesel dans ses soutes la coque retournée au large d'Ibiza, aux Baléares ( Ministère espagnol des Transports / Handout )

Son naufrage a fait craindre une possible marée noire dans cette zone située à environ 57 milles nautiques (106 km) à l'est de Valence et 30 milles (56 km) au nord de l'île d'Ibiza (56 km), où se chevauchent deux espaces de biodiversité protégés, d'après une ONG de défense des océans.

Dans la foulée du naufrage, la Direction générale de la marine marchande a activé le Plan maritime national en situation 2 pour coordonner les opérations d'urgence.

D'après les autorités, "il n'y a pas de fuite" de carburants dans l'eau, une information également relayée par Pedro Sanchez.

"Aucune pollution en provenance du navire n'a été signalée", a aussi assuré à l'AFP l'entreprise propriétaire du "Med Emre" dans un communiqué, précisant "ne pas pouvoir faire de commentaires" sur les causes exactes de l'incident.

Jeudi soir, la capitaine maritime de Valence, Elena Delgado, avait indiqué qu'une petite nappe qui s'était formée autour du bateau avait "disparu" en fin de journée et que le navire avait pu être attaché par un câble à un bateau du service espagnol de sauvetage maritime.

En 2002, le naufrage du pétrolier "Prestige" avait entraîné le déversement de quelque 63.000 tonnes de fioul sur les côtes du nord-ouest de l'Espagne, du Portugal et dans le golfe de Gascogne.