Le narcotrafiquant Mohamed Amra habitait un appartement loué par des complices en Roumanie

Le narcotrafiquant français Mohamed Amra, arrêté samedi en Roumanie après neuf mois de cavale, était en possession de faux documents et vivait dans un appartement loué en banlieue de Bucarest par deux complices en attendant de faire de la chirurgie esthétique, selon la police.

"Il vivait dans un appartement loué via deux amis de France", a déclaré lundi à la presse le responsable chargé des enquêtes Cristian Gheorghe.

"Quelques jours avant son arrivée" le 8 février, ils "avaient apporté des provisions et de l'eau" avant de repartir dans leur pays, a ajouté le policier.

Le véhicule dans lequel voyageait Mohamed Amra, 30 ans, a d'abord été identifié, a-t-il expliqué, puis la "piste a été remontée" jusqu'à un complexe résidentiel au nord de Bucarest.

"Un jour on l'a vu sortir du bâtiment, prendre un taxi et s'arrêter pour aller chez le coiffeur. C'est là qu'on l'a arrêté", portant de faux documents et une petite somme d'argent.

Il se trouve actuellement en attente de son renvoi vers la France "sous haute sécurité étant donné les méthodes violentes et peu habituelles qu'il a utilisées auparavant", selon M. Gheorghe.

Auparavant, la police roumaine avait indiqué qu'un Français et un Albanais l'avaient aidé. Elle a aussi confirmé son intention de procéder à des opérations de chirurgie esthétique avant de fuir en Colombie, mais il n'avait pas entrepris de démarche concrète.

Son évasion datait du 14 mai 2024, lorsque le détenu multirécidiviste avait été extrait de sa cellule en Normandie pour être amené à un juge d'instruction qui devait l'interroger.

Un commando en avait alors profité pour attaquer, à la voiture-bélier et aux fusils d'assaut le fourgon pénitentiaire pour le libérer. Dans l'attaque, qui a eu lieu à un péage, deux agents pénitentiaires ont été tués et trois ont été blessés.

Preuve du caractère hors norme de l'enquête sur son évasion: tout au long de sa cavale, une centaine d'enquêteurs de la police judiciaire ont travaillé au quotidien sur ce dossier devenu symbole de l'emprise du narcotrafic en France.

Mohamed Amra a accepté dimanche sa remise à la France, selon une décision publiée par la Cour d'appel de Bucarest. S'ouvre donc un temps d'échange entre la Roumanie et la France sur les conditions du transfert, pour qu'il soit réalisé en toute sécurité.

Le ministre français de la Justice Gérald Darmanin a dit lundi espérer son retour "dans moins de dix jours".