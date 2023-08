Le narco qui dribblait les flics et les défenseurs

Comme Ronaldinho, Sebastian Marset a joué au Paraguay et s’est fait coffrer pour une affaire de faux passeport. Petite différence : lui, c’est un trafiquant de drogue qui manie mieux les balles avec son flingue qu’avec ses pieds. Le gangster uruguayen vient d’être repéré sur un terrain de foot en Bolivie, pays qui l’a caché et protégé pendant plusieurs mois avant de l’aider à s’échapper.

Il n’y a pas beaucoup de joueurs aussi puissants que Sebastian Marset Cabrera. Pourtant, l’Uruguayen n’a pas grand-chose du gabarit de ses compatriotes Darwin Nuñez ou Ronald Araujo. À 32 ans, il est plutôt du genre à se faire traquer par Interpol, la DEA et les autorités de plusieurs pays d’Amérique du Sud. C’est en Bolivie qu’il a été aperçu pour la dernière fois, sur un terrain de football. Depuis quelques temps, celui qui est parfois surnommé « El Rey del Sur » (Le Roi du Sud, en VF) jouait dans un club pro sous une fausse identité. Mais ne mettons pas le charrua avant les bœufs. Pour comprendre comment Sebastian Marset, l’un des narcos les plus dangereux de la région, accusé de plusieurs meurtres, a pu se permettre de tâter le ballon en pleine cavale, il faut revenir une bonne décennie en arrière.

Ce bad boy de Marset

Les premières traces d’activité illégale remontent à 2012, lorsqu’il est accusé d’avoir envoyé une cargaison de marijuana du Paraguay vers sa terre natale à bord d’un jet privé piloté par l’oncle de l’ancien président paraguayen, Horacio Cartes. De quoi planter le décor. Mais c’est pour une autre livraison, de 450 kilos d’herbe, qu’il tombe l’année suivante. Cinq ans de prison à Montevideo qui ressemblent moins à une bonne leçon qu’à une enrichissante école du crime. « Il a beaucoup grandi et généré des contacts avec des narcotrafiquants, des gens du PCC, la plus grande organisation criminelle du Brésil, en lien avec la ‘Ndrangheta’ (la mafia calabraise, NLDR) » , explique Nicolás Centurión, analyste du crime organisé. À peine sa cellule abandonnée, Marset voyage à travers l’Amérique latine et monte sa propre organisation : le Premier cartel uruguayen (PCU). Il s’allie avec différents groupes afin de transporter la cocaïne de la Bolivie vers le Paraguay, puis l’Argentine et l’Uruguay, d’où elle est expédiée en direction de l’Europe et l’Afrique. « Mais après, tout cet argent doit revenir , note Jessica Echevarria, avocate bolivienne chargée d’affaires dans lesquelles Marset est impliqué.<

Par Victor Massias pour SOFOOT.com