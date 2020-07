Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Napoli s'accroche Reuters • 25/07/2020 à 23:59









Le Napoli s'accroche par Matthieu Cointe (iDalgo) Naples a pris la mesure de Sassuolo samedi lors de la 36ème journée de Serie A (2-0). L'équipe de Gennaro Gattuso s'est imposée dans la douleur. Elseid Hysaj a inscrit sa première réalisation en carrière sous les couleurs napolitaines en début de rencontre. Francesco Caputo et ses coéquipiers se sont ensuite vu refuser trois buts consécutifs après intervention de l'assistance vidéo. Sur un service de Mertens, Allan a fait le break dans le temps additionnel de la seconde période pour mettre un terme aux espoirs Neroverdi. Au classement, Naples revient à une petite longueur de l'AC Milan, 6ème. Sassuolo enchaîne un quatrième match de suite sans gagner et reste 8ème, à 11 points de son adversaire du jour.

