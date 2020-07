Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Napoli retrouve le top 5 Reuters • 08/07/2020 à 22:02









Le Napoli retrouve le top 5 par Léo De Garrigues (iDalgo) En s'imposant sur le terrain du Genoa (1-2) pour le compte de la 31e journée de Serie A, Naples retrouve la 5e place, laissée depuis hier soir et la victoire de l'AC Milan contre la Juventus. Dries Mertens a ouvert le score dans les arrêts de jeu de la première période d'un tir enroulé. A la réception d'un corner frappé par Lasse Schöne, Edoardo Goldaniga a égalisé de la tête au retour des vestiaires. Le Napoli a dû s'en remettre à Hirving Lozano, vainqueur de son duel face à Mattia Perin à la 66e minute, pour prendre trois points. Avec ce succès, les hommes de Gennaro Gattuso prennent deux points d'avance sur l'AC Milan alors que le Genoa est 18e du championnat italien. Dans le même temps, la Fiorentina et Cagliari se sont neutralisés (0-0).

