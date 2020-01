Le Napoli renverse la Juventus

Après une heure de jeu complètement cadenassée, tout l'inverse du match aller, le Napoli est parvenu à réveiller le San Paolo après un but rageur de Piotr Zieli?ski, puis un pion de Lorenzo Insigne. Compacts, appliqués, patients et réalistes, les joueurs de Gennaro Gattuso obtiennent une victoire de prestige malgré la réduction du score de Cristiano Ronaldo (2-1). Le Vésuve est en feu.

Fade et sans saveur

". Voilà plusieurs jours que lesnapolitains rêvaient de déployer cette banderole sous les yeux de leur ancien gourou. Et forcément, comme Gonzalo Higuaín le 2 décembre 2017, Maurizio Sarri s'est fait conspuer par le San Paolo au moment où son nom est annoncé par le speaker maison. Mais même aux pieds du Vésuve, là où il avait monté un jeu absolument prodigieux, l'ancien banquier n'a pas le temps pour les états d'âme. Car après le nul poussif de l'Inter face à Cagliari (1-1), et celui tout aussi peu reluisant de la Lazio, dans le derby de Rome ce dimanche (1-1), il sait que son équipe peut s'envoler en tête de Serie A. Mais il ne pensait sans doute pas que son équipe serait fade offensivement, et qu'en face, le Napoli aussi clinique.Pour retourner son ancienne équipe, Sarri peut compter sur le retour de Rodrigo Bentancur. En forme et en progrès ces dernières semaines, Adrien Rabiot est lui laissé sur le