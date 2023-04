Le Napoli grille la Juve

Grâce à une belle volée de Giacomo Raspadori dans le temps additionnel, le Napoli fait chuter la Juve chez elle (1-0) et fait un pas de géant vers le Scudetto.

Juventus 0-1 Naples

But : Raspadori (90e+3) pour le Napoli

C’était un choc qui n’en était pas un jusqu’à dix, quinze minutes de la fin. Et puis, ce Juve-Naples s’est enflammé pour terminer dans un brasier ardent et un baiser mortel de Giacomo Raspadori, magnifique héros et buteur au bout du suspens, qui n’est pas sans rappeler le coup de casque de Kalidou Koulibaly de 2018. Il n’y aura peut-être pas 20 000 personnes à l’aéroport de Naples ce soir, pas non plus des tonnes de feux d’artifices tirés dans le ciel de Campanie et pourtant : le SSC Napoli voit plus que jamais son troisième Scudetto lui tendre les bras.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com