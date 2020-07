Le Napoli et le Milan se neutralisent

Sur la pelouse d'un Napoli dominateur, l'AC Milan a réussi à sauver les meubles, ce dimanche soir (2-2). Un résultat qui permet aux deux formations de maintenir un état de forme positif. Les Milanais restent notamment placés dans la course à la Ligue Europa.

Napoli 2-2 AC Milan

Revivez Naples - AC Milan (2 - 2)

Des latéraux mués en buteurs

Voir deux équipes en pleine confiance se faire face, c'est souvent l'assurance de passer un moment saupoudré de plaisir. L'adage a été en partie respecté, ce dimanche. En partie, car Naples a envoyé du jeu et aurait mérité de prendre trois points face à un Milan clairement éteint alors qu'il restait sur deux succès d'artifices consécutifs. Après avoir concédé l'ouverture du score d'Hernandez, les locaux pensaient même avoir fait le plus dur en prenant l'avantage en début de seconde période. Mais un penalty de Franck Kessié à un quart d'heure du terme est venu tout gâcher (2-2). Ainsi va la vie en Serie A ce week-end.La vivacité et la percussion des trois lutins napolitains auront fait mal dès l'entame de match aux grands gabarits composant la défense des. Dries Mertens (14), Lorenzo Insigne (17) puis José Callejón (19) tentent tour à tour leur chance dans le premier acte, mais tombent sur un très solide Gianluigi Donnarumma. Et à force de croquer la feuille, Gennaro Gattuso et ses joueurs vont finir par s'en mordre les doigts. Contre le cours du jeu et sur la première véritable offensive des visiteurs, Ante Rebi? délivre un caviar pour Theo Hernandez,