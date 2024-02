information fournie par So Foot • 21/02/2024 à 23:05

Le Napoli et le Barça se neutralisent

Au terme d'un match ouvert et animé, le Napoli et le Barça se quittent sur un match nul (1-1). Si les Blaugrana pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque par l'intermédiaire de Lewandowski, Osimhen est parvenu à égaliser. Un résultat à l'avantage des hommes de Xavi qui recevront les Partenopei dans trois semaines.

SSC Napoli 1-1 FC Barcelona

Buts : Osimhen (75 e ) pour les Partenopei // Lewandowski (60 e ) pour les Blaugrana

Stopper l’hémorragie, tel était le leitmotiv du côté napolitain et du côté barcelonais. Deux équipes qui vivent des dernières semaines difficiles avec des résultats en dents de scie, pour ne pas dire médiocres pour les Partenopei . Quoi de mieux donc qu’un huitième de finale de Ligue des champions pour relancer la machine et retrouver le sourire ? Mais ni le Napoli, ni le Barça n’est parvenu à l’emporter au terme d’une rencontre où les deux équipes ont eu chacune leur période. Tout se jouera donc dans trois semaines, en Catalogne.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com