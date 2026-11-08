Le Napoli et la Lazio se quittent bons amis

Le Napoli et la Lazio se quittent bons amis

SSC Naples 1-1 Lazio

Buts : Pedraza (csc, 48 e ) pour le Napoli // Frattesi (28 e ) pour la Lazio

Un bon match pour digérer. Après une première entame en faveur de la Lazio, le Napoli s’est réveillé pour éviter une nouvelle déroute. Malgré plusieurs occasions pour désigner un vainqueur, les deux écuries repartent dos à dos, frustrées par un manque de précision notable concernant les phases offensives.…

SW pour SOFOOT.com