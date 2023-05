information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 23:14

Le Napoli est champion d’Italie !

Contrariés dimanche dernier, les Napolitains, tenus en échec par l'Udinese ce jeudi soir (1-1), peuvent enfin déboucher le champagne pour fêter ce troisième Scudetto de l'histoire du club. 33 ans après le dernier, c'est bien le Napoli qui est, à nouveau, sur le toit de l'Italie.

Udinese 1-1 Naples

Buts : Lovrić (13 e ) pour les Friulani // Osimhen (52 e ) pour les Partenopei

« Un point c’est tout. Un point c’est toi. J’t’aime comme ça. » Ce point, c’est celui du nul obtenu par le Napoli sur la pelouse de l’Udinese ce jeudi soir (1-1). Un tout petit point qui vient enfin permettre à Spalletti et sa bande de ramener dans le sud de l’Italie un troisième Scudetto , 33 ans après le dernier. Alors, peu de chances de voir ce son de Zazie résonner en Campanie, mais il devrait bien être plusieurs milliers de Napolitains à pousser la chansonnette ce jeudi soir, et notamment les 60 000 présents dans le Stadio Maradona, à plus de 800 bornes d’Udine.…

Par Florian PORTA pour SOFOOT.com