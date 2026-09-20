Le Napoli accroché par la Fiorentina
Fiorentina X-X SSC Napoli
Buts : Jiménez (51e) pour la Viola // Gilmour (23e) pour les Gli Azzurri
La Fiorentina retombe dans ses travers du début de saison après deux derniers matchs convaincants. Longtemps dominée par un Napoli maître du ballon et plus précis dans les zones décisives, la Viola a attendu le retour des vestiaires pour se réveiller. Plus confiants, les hôtes ont alors rééquilibré les débats sans parvenir à prendre complètement le dessus : une réaction encourageante, mais trop tardive pour faire oublier une première période encore bien poussive.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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