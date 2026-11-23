Le nageur Lewis Pugh raconte son défi "terrifiant" dans le détroit d'Ormuz

Le nageur Lewis Pugh dans le détroit d'Ormuz mi-novembre, photo fournie par la Fondation Lewis Pugh le 21 novembre 2026 ( Lewis Pugh Foundation / - )

Le nageur britannique Lewis Pugh, qui a nagé cette semaine dans le détroit d'Ormuz pour dénoncer les conséquences environnementales du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis, a raconté lundi à l'AFP cette expérience "terrifiante", entre drones, mines sous-marines et pollution en mer.

"D'habitude, je suis confronté à la nature, mais lors de cette nage, tous les risques venaient de l'homme", résume le nageur de 56 ans, également citoyen d'Afrique du Sud et parrain de l'ONU pour les océans.

"Dans le ciel, il y avait des drones et des avions de chasse, sur l'eau, la pollution pétrolière, et sous l'eau, des mines marines", ajoute-t-il, dans un entretien à Londres avec l'AFP.

Le détroit d'Ormuz, voie maritime stratégique bordée d'un côté par l'Iran et de l'autre par Oman et les pays du Golfe, est devenu l'un des principaux lieu de tension depuis le début du conflit déclenché fin février par les frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

L'Iran, qui en revendique le contrôle, s'en prend régulièrement aux navires qui tentent de l'emprunter sans son autorisation.

Les États-Unis, qui ont imposé en représailles un blocus naval des ports iraniens, ont mis en place des escortes de pétroliers le long des côtes omanaises.

Lewis Pugh, habitué des performances extrêmes dans l'Antarctique, le pôle Nord ou la mer Rouge, a nagé pendant trois jours dans le détroit, au large des côtes d'Oman, et assure qu'il "noublier(a) jamais le contraste" entre la vision d'un côté des tankers, dont certains en flammes, et de l'autre la faune sauvage, dont des balbuzards pêcheurs et des dauphins.

Une demi-heure après s'être jeté à l'eau avec un bonnet arborant le logo de l'ONU, il est surpris par un pétrolier vraisemblablement touché par un projectile à quelque kilomètres de lui.

"J'avais la tête sous l'eau et le bruit était assourdissant", raconte Lewis Pugh. "Je me souviens avoir levé les yeux et m'être dit : il faut que je sorte d'ici immédiatement", ajoute-t-il.

Le deuxième jour, un pétrolier baptisé Tara Gas projette des boules de feu dans le ciel, sans doute ciblé à son tour.

"L'eau autour du navire était en flammes et l'odeur des produits chimiques était extrêmement forte", se souvient le nageur d'endurance.

"C'était terrifiant de se retrouver pris au milieu de cette guerre", poursuit Lewis Pugh.

"La guerre a des effets qui durent très, très longtemps" pour les êtres humains, "et c'est exactement la même chose pour la nature", insiste-t-il, appelant à "mettre fin à ces combats".

"Il n'y a aucun moyen d'instaurer une paix durable entre les nations si nous détruisons les fondements mêmes de la vie sur Terre", ajoute Lewis Pugh.