Le Musée de La Poste de Paris dans ses nouveaux habits de lumière

Le Musée de La Poste rouvre après cinq ans de travaux. C'est un musée réinventé que le public pourra découvrir, à l'occasion de deux premières journées portes ouvertes, gratuites, les 23 et 24 novembre.

Lumineux avec son puits de lumière - le « totem », une colonne vitrée haute de vingt mètres et large de sept qui traverse les trois plateaux dédiés aux expositions permanentes et l'étage de la boutique -, bénéficiant d'un accueil dégagé qui incite à la contemplation, avec une mise en scène qui valorise les objets présentés, un cadre privilégiant la transparence : le Musée de La Poste installé à Paris, boulevard de Vaugirard, s'apprête à rouvrir ses portes au public, le 23 novembre, dans un bâtiment rénové, doté d'une nouvelle muséographie, aux antipodes de la pénombre labyrinthique de l'ancien musée.

Ici, désormais, on respire.

Les travaux, lancés en 2015, ont coûté près de 20 millions d'euros. Si, extérieurement, le musée ne change pas de look, conservant sa façade d'origine en béton datant de 1973, l'intérieur est donc entièrement refait sous la houlette de l'Atelier Jung Architectures, associant, sur sept étages et près de 5 000 mètres carrés, espaces d'expositions temporaires (500 mètres carrés), permanentes (1 000 mètres carrés), administration, conservation des œuvres, boutique et, au septième et dernier étage, un auditorium d'une centaine de places et un lieu privatisable... mais pas de cafétéria ni de restaurant.

Anne Nicolas, la nouvelle directrice du Musée, qui a succédé à Mauricette Feuillas, joue les maîtresses de cérémonie...

La ballade commence par le rez-de-chaussée, à travers vingt ans d'acquisitions du Musée de La Poste, thème de l'exposition temporaire organisée jusqu'au 23 mars 2020, « Le Musée de La Poste sort de sa réserve ». « Une expo coup de cœur des conservateurs », précise Anne Nicolas.

