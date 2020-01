« Le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un mouvement de pauvres »

Comment analyser le mal-être exprimé par une partie de la population française, notamment au travers du mouvement des Gilets jaunes ? Une nouvelle étude du Conseil d'analyse économique (CAE)*, organe rattaché à Matignon mais indépendant (les auteurs ne sont pas rémunérés), vient porter un éclairage original sur cette question.Trois économistes (Yann Algan, Clément Malgouyre et Claudia Senik, spécialiste de l'économie du bien-être) ont rapproché l'évolution des indicateurs du « mal-être » de la population (mesuré au travers de l'abstention aux élections présidentielles, la mobilisation des Gilets jaunes commune par commune en novembre et décembre 2018 et le mal-être subjectif exprimé au travers d'enquêtes d'opinion du Cevipof) de celle de cinq critères d'évaluation des conditions de vie locale entre 2012 et 2017 : l'emploi, la fiscalité locale, la disparition d'équipements, de commerces et de services publics de proximité, le dynamisme du marché de l'immobilier et la densité du tissu associatif.Lire aussi Espoir, violence et désillusion : un an de Gilets jaunesQuand la supérette baisse le rideauCet important travail statistique met en lumière les facteurs explicatifs du malaise de la population. La disparition progressive d'équipements, de commerces et de services publics de proximité (27 équipements de base établis par l'Insee**) arrive tout en haut. « Ce sont des événements rares qui sont très prédictifs du...