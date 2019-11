Le mouvement des "gilets jaunes" a été la star des JT

Le pic de la médiatisation du mouvement de contestation des "gilets jaunes" a été atteint en décembre avec 842 sujets, soit 27 sujets par jour en moyenne dans les JT, selon une étude de l'INA publiée mardi 12 novembre.

Des "gilets jaunes" à Montpellier, le 9 novembre 2019. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le 17 novembre 2018, 282.000 personnes, selon les autorités, chasuble fluo sur le dos, répondaient à un appel lancé sur Facebook, hors de tout cadre politique ou syndical, et investissaient des centaines de ronds-points, symboles de la France périurbaine au pouvoir d'achat en berne. Le mouvement des "gilets jaunes" était né.

Durant des mois ils ont ébranlé le pouvoir et investi les médias. Une étude publiée ce mardi 12 novembre sur le site de la revue des médias de l'INA montre en effet que le mouvement de contestation a bénéficié d'une très forte médiatisation dans les journaux télévisés au cours des douze derniers mois.

"Le mouvement des 'gilets jaunes' a connu une médiatisation inédite par son ampleur", souligne l'Institut national de l'audiovisuel, avec 20 % des JT consacrés aux manifestations pendant 5 mois et, sur les chaînes d'infos en continu, plus de 14 heures quotidiennes d'information consacrées à ce mouvement social, lors des premiers week-ends de mobilisation.

Le pic de la médiatisation a été atteint en décembre avec 842 sujets, soit 27 sujets par jour en moyenne dans les JT. La médiatisation du mouvement suit ensuite le rythme hebdomadaire des appels aux blocages et aux manifestations, le samedi. Après un suivi régulier mais plus modeste des journées d'action en janvier et février, le nombre de sujets remonte le samedi 16 mars, à l'occasion d'un regain de violence à Paris.

Les violences au cœur de l'actualité

TF1 et France 3 se distinguent par la part de sujets consacrés au mouvement (respectivement 24,7 % du JT de TF1 et 25,8 % du JT de France 3), suivies de France 2 (22 % du JT), M6 (18,9 %) puis le JT plus international d'Arte (6,3 %).

Le volet économique des revendications apparaît central au début du mouvement mais est beaucoup moins médiatisé à partir de janvier. Les sujets en lien avec les débordements, les violences , y compris policières, le vandalisme et les questions de sécurité, connaissent un pic en décembre et en mars.

La polémique sur l'usage des armes utilisées par les forces de l'ordre fait l'objet de 28 sujets en janvier, tandis que l'affaire de l'ancien boxeur Christophe Dettinger frappant des gendarmes mobiles est traitée dans 14 sujets. En mars, 12 sujets se rapportent à la blessure d'une manifestante à Nice.

Chiffres de la mobilisation et événements principaux de l'année de mobilisation des "gilets jaunes" ( / )

La médiatisation du mouvement a aussi été analysée sur LCI et BFMTV du 17 novembre 2018 au 4 janvier 2019, où l'on constate "un temps d'antenne considérable" : un peu plus de 176 heures sur LCI et 184 heures sur BFMTV.Sur les chaînes d'info, les éditorialistes, "experts" et représentants des "gilets jaunes" assurent, proportionnellement, plus de commentaires que les représentants du gouvernement, davantage présents sur les grandes chaînes.