( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

La confiance des ménages français est restée dégradée en novembre malgré une légère amélioration, le climat de l'épargne continuant à se détériorer, a annoncé mercredi l'Insee.

A 82, l'indicateur qui synthétise la confiance des ménages augmente d'un point ce mois-ci, mais reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période de 100, précise l'Institut national de la statistique. Il avait perdu quatre points en octobre.

Le climat de l'épargne continue de se dégrader. L'indicateur synthétique correspondant a perdu deux points en novembre, à 116, après en avoir déjà perdu deux en octobre.

Pourtant, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future rebondit. Le solde d'opinion gagne cinq points et se rapproche de sa moyenne de longue période. Mais celui concernant leur situation financière passée perd un point.

La proportion de ménages estimant qu’il est opportun actuellement de faire des achats importants est quasiment stable. Le solde d'opinion perd un point et s’éloigne encore de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne est aussi quasi stable. Les soldes d'opinion perdent chacun un point mais restent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

Les Français se montrent par ailleurs un peu plus optimistes sur l'évolution de l'économie nationale. L'opinion sur le niveau de vie à venir en France gagne cinq points, après en avoir perdu six en octobre. Celui relatif au niveau de vie passé en gagne un. Mais les deux soldes se maintiennent bien au-dessous de leur moyenne.

Dans ce contexte, les craintes liées au chômage reculent. Le solde mesurant les anticipations d'évolution du chômage perd six points en novembre, après en avoir gagné cinq en octobre, mais reste bien au-dessus de sa moyenne historique.

Parallèlement, les inquiétudes liées à l'inflation reculent. La proportion de ménages jugeant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois se replie. Le solde d'opinion associé perd neuf points et se rapproche de sa moyenne de longue période.

La part des ménages estimant que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois se replie aussi. Le solde associé perd cinq points mais se situe toujours largement au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'Insee indique avoir révisé à la hausse d'un point l'indicateur synthétique de confiance pour octobre.

Pour l'enquête de novembre, l'Insee a collecté les réponses de quelque 2.000 ménages entre le 27 octobre et le 17 novembre.