Le moral des ménages a baissé en France : mais comment le mesure-t-on ?

C'est une première depuis un an : l'indice du moral des ménages mesuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a baissé en décembre. Il s'établit désormais à 102, soit trois points de moins que les 105 atteints en novembre. Depuis janvier dernier, cet indicateur était en hausse constante, partant de seulement 88 en décembre 2018.Comment expliquer cette baisse ? Déjà, il faut se pencher sur le mode de calcul de cet indice... qui ne concerne pas que la France. Il a en effet été lancé au niveau européen par la Commission européenne, en 1972. Dans chaque pays et tous les cinq ans, un appel d'offres est lancé. Il peut être remporté par la banque nationale (comme en Irlande ou en Albanie), par un groupe privé de sondage (comme Ipsos, en Macédoine), ou par un institut statistique, comme en France.2 000 ménages interrogés chaque moisChez nous, c'est donc l'Insee qui réalise cette enquête depuis 48 ans. Le rythme est mensuel depuis janvier 1987, alors qu'il était jusque-là trimestriel. Pour établir cet « indicateur synthétique de confiance des ménages » (son nom officiel), l'Insee interroge, par téléphone et pendant trois semaines chaque mois, un échantillon de 2 000 ménages, représentatif de la population française. Un tiers de ces ménages est « nouveau », les deux autres ayant déjà été interrogés le mois précédent. « Cela permet d'avoir des gens qui ont déjà l'habitude de répondre et peuvent être plus attentifs au questionnaire, et c'est aussi intéressant d'avoir une vague de regards neufs », indique au Parisien Éléonore Sueur, chef de section consommation et épargne des ménages à l'Insee.En pratique, des équipes de l'Insee demandent si la personne au téléphone est bien le « référent » du ménage. Onze questions sont alors posées, portant notamment sur le niveau de vie ou l'évolution des prix. À chaque fois, le répondant a le ...