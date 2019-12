Le Mont-Saint-Michel privé d'électricité, Enedis va porter plainte

Et la lumière ne fut pas. Le Mont-Saint-Michel a en effet été plongé dans le noir ce jeudi soir, pendant une demi-heure entre 19h30 et 20 heures. Une coupure « mystérieuse » alors que se tenait à ce moment-là une soirée du conseil départemental de la Manche pour clore les célébrations de l'inscription du célèbre îlot et de sa baie au patrimoine mondial de l'Unesco.Cette soirée privée, qui avait lieu dans l'établissement le Relais-Saint-Michel, devait s'achever par la mise en lumière du Mont, un spectacle en soi.Mais comme le relate Ouest-France, ce jeudi soir, vers 19h30, une coupure de courant intempestive plonge les 170 invités dans le noir. L'îlot entier est sans courant comme la Caserne, le petit village en amont qui accueille le parking des visiteurs et des cars touristiques. Comme il est parti, le courant revient à 20 heures Le Mont-Saint-Michel peut alors retrouver ses habits de lumière.« Il s'agit d'un acte de malveillance »Du côté d'Enedis Normandie, contactée par Le Parisien, on n'a pas apprécié cet « incident ». « On a eu confirmation qu'il s'agit d'un acte de malveillance, nous allons porter plainte. On s'est mobilisé pour rétablir le courant au maximum » nous confirme l'opérateur.« On envoie des techniciens qui rentrent dans les postes et qui vérifient ce qui s'est passé. L'agence de conduite régionale peut parfois diagnostiquer à distance, mais il faut parfois un peu de temps pour être sûr de la raison d'un incident ».« Vu le contexte social on est vigilant et on s'organise » conclut Enedis qui pense que la soirée de jeudi était visée, mais ne désigne personne comme commanditaire de l'acte de malveillance.Une semaine avant, le jeudi 13 décembre, la région du Sud Manche avait été ici ou là déjà privé de courant. Ces coupures avaient été revendiquées par la CGT Énergie qui avait parlé de « coup de vent social » rappelle Ouest-France. Une mise en ...