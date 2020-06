Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mondial féminin 2023 aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande Reuters • 25/06/2020 à 18:46









Le Mondial féminin 2023 aura lieu en Australie et Nouvelle-Zélande par Léo De Garrigues (iDalgo) Quatre ans après l'édition 2019 organisée en France et remportée par les États-Unis, la Coupe du monde féminine de football 2023 se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est ce qu'a annoncé le Conseil de la FIFA ce jeudi. La Colombie, seul rival au duo océanien, n'a récolté que 13 voix contre 22 pour les futurs pays hôtes. Afin de populariser le football féminin, l'édition 2023 sera pour la première fois jouée à 32 équipes contre 24 auparavant.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.