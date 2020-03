Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mondial des -20 ans reporté Reuters • 19/03/2020 à 15:25









Le Mondial des -20 ans reporté par Victor Gatinel (iDalgo) Le crise sanitaire liée au coronavirus continue d'impacter les calendriers sportifs. C'est désormais au tour de la Coupe du Monde du rugby U20 d'être contrainte de revoir ses plans. World Rugby, qui organise la compétition, a officialisé aujourd'hui le report de l'épreuve dont la France est double tenante du titre. Le Mondial devait se tenir du 28 juin au 18 juillet prochain en Italie. Le rugby à 7 est également sous la menace puisqu'en juin deux étapes sont programmées à Paris et Londres, deux pays durement touchés par le COVID-19.

