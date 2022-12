Le Mondial de l'Arabie saoudite raconté par Laurent Bonadei, adjoint d'Hervé Renard

Sélectionneur adjoint de l'Arabie saoudite aux côtés d'Hervé Renard, Laurent Bonadei a été propulsé au milieu de l'histoire au Qatar, lors de cette Coupe du monde. Il raconte de l'intérieur ce premier tour qui a vu les Faucons verts battre l'Argentine et frôler une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Dimanche 20 novembre : "Si on veut être le poil à gratter..."

"On est à cinquante kilomètres de Doha. Notre hôtel, le Sealine Beach, a été complètement privatisé, avec des villas individuelles. Je sais que beaucoup de fédérations ont envié notre site et je comprends pourquoi."

"Nous sommes arrivés à Doha dans la nuit de mercredi à jeudi après avoir disputé un dernier match de préparation face à la Croatie, à Riyad. Malgré le résultat final (0-1), je trouve que le contenu a été intéressant : on a tiré treize fois au but, on a touché une fois le poteau, on a su se créer beaucoup de situations et on n'a finalement craqué qu'à huit minutes de la fin. Ça nous a un peu frustrés, mais l'essentiel est que les joueurs montent en puissance. Depuis qu'on est au Qatar, on s'est entraîné tous les jours. Jeudi, ceux qui n'ont pas beaucoup joué contre la Croatie ont fait du travail de courses, et vendredi, on a réuni tout le groupe pour une séance collective. On a vraiment la chance d'avoir un groupe qui montre beaucoup d'envie, qui met du cœur à l'ouvrage, qui respecte toutes les consignes. Ça nous met dans le confort, car la préparation a été longue, très longue même, puisqu'on est ensemble depuis le 17 octobre.Il y a eu trois phases. Une première, qui s'est étirée du 17 octobre au 10 novembre, à Abu Dhabi, où on a disputé cinq matchs amicaux (une victoire, quatre nuls). Une seconde, assez courte, à Riyad, avec deux jours et demi de repos et trois jours d'entraînement. Puis, une troisième de précompétition, qui a commencé en arrivant à Doha. Pour les joueurs, on sait que ça peut être long, mais ils ont bien travaillé tout au long de la préparation. À notre arrivée au Qatar, on a aussi eu deux rendez-vous : un où il a été présenté aux joueurs une application pour qu'ils puissent récupérer toutes leurs données statistiques après leurs matchs de la Coupe du monde et un avec un formateur des arbitres, qui nous a fait un grand récapitulatif des règles, des petites choses à éviter pour ne pas se faire sanctionner bêtement durant la compétition.L'autre moment important a été la découverte des installations. Pour cette compétition, on a fait un choix