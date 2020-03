Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Mondial de hockey sur glace est annulé Reuters • 21/03/2020 à 18:19









Le Mondial de hockey sur glace est annulé par Francisco Rodriguez (iDalgo) La Fédération internationale (IIHF) a pris la décision d'annuler le Mondial de hockey prévu à Zurich et à Lausanne du 8 au 24 mai 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus. Le président de l'IIHF, René Fasel a déclaré :"C'est une dure réalité à laquelle doit faire face la famille internationale du hockey sur glace, mais nous devons l'accepter . Le coronavirus est un problème mondial qui nécessite des efforts importants de la part des organismes gouvernementaux pour lutter contre sa propagation. L'IIHF doit faire tout ce qu'il peut pour soutenir ce combat. Nous devons mettre de côté le sport pour le moment et soutenir à la fois les organismes gouvernementaux et la famille du hockey sur glace."

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.