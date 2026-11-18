Le Monde et Prisa mettent fin à leur contentieux sur l'actionnariat

Le siège du Monde à Paris, le 25 octobre 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Le Monde et Prisa ont conclu un accord qui met fin à leur contentieux au sujet de la participation du groupe espagnol au capital du groupe français, et qui prévoit des partages de contenus entre eux, ont-ils annoncé mercredi.

Cet accord acte définitivement la sortie de Prisa du capital du Monde, et met fin à une procédure intentée par le groupe espagnol devant le tribunal des activités économiques de Paris.

En outre, en vertu de l'accord, le journal espagnol El Pais, qui appartient à Prisa, commencera à publier des articles du Monde à partir de lundi. C'est la "première étape" d'une "nouvelle phase de collaboration entre les deux titres", selon un communiqué commun des deux groupes.

En vertu de l'accord, le journal espagnol El Pais, qui appartient à Prisa, publiera des articles du Monde ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Ils ont "pour objectif de partager des contenus, de développer ensemble de nouveaux projets et d’élargir leurs audiences à l’international", ont-ils assuré.

"Le dénouement de ce contentieux actionnarial ouvre désormais la voie à une collaboration plus sereine entre les deux titres, au moment où la confrontation avec les grandes plateformes numériques impose que les principaux titres européens puissent avancer unis et en pleine confiance", a commenté le président du directoire du Monde, Louis Dreyfus, cité dans le communiqué.

Selon un point publié par le groupe Le Monde en juin, son capital est notamment détenu à 72,5% par un fonds destiné à le protéger d'une prise de contrôle, le Fonds pour l'indépendance de la presse (via la holding Le Monde libre), et à 25,4% par une structure qui réunit ses salariés et ses lecteurs, le Pôle d'indépendance.

Les trois actionnaires qui avaient recapitalisé Le Monde en 2010, Pierre Bergé (décédé en 2017), Matthieu Pigasse et Xavier Niel, se sont progressivement effacés du tour de table.

En cédant ses parts au Fonds pour l'indépendance de la presse en 2024 pour un euro symbolique, M. Niel avait seulement conservé une action, pour pouvoir réinvestir dans le groupe de presse si nécessaire.

Prisa, actionnaire historique du Monde, contestait en justice le fait que M. Niel ait déclenché en 2025 une option d'achat portant sur sa participation dans la holding Le Monde libre, afin de transférer cette participation au Fonds pour l'indépendance de la presse.