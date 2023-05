Le monde est Stones

Défenseur central de formation, John Stones a été replacé milieu de terrain par Pep Guardiola il y a un peu plus d'un mois. Un choix payant, puisque l’international anglais, souvent au second plan lors la dernière saison, embrasse le rôle à la perfection.

Invaincu depuis vingt matchs, Manchester City aborde la dernière ligne droite de la saison avec un vent favorable. En ligne de mire, un potentiel triplé Premier League – Cup – Ligue des champions. Pep Guardiola a pourtant choisi d’innover ces derniers mois en délaissant le 4-3-3 qui a fait sa réussite pour un 3-2-4-1 bien moins traditionnel. Un changement de schéma, mais toujours quatre défenseurs de métier : Rúben Dias, Nathan Aké, Manuel Akanji et John Stones. À la différence que ce dernier évolue désormais dans l’entrejeu, aux côtés de Rodri. Une reconversion qui n’est pas étrangère à la dynamique des Skyblues .

Rolling Stones

Pep Guardiola l’avait déjà utilisé dans ce registre à plusieurs reprises en 2018-2019. Beaucoup en sortie de banc, plus rarement comme titulaire (deux fois). Quatre ans ont passé, et Stones a pleinement convaincu son entraîneur de son utilité devant la défense ces dernières semaines. « J’ai beaucoup appris en matière de positionnement, à être altruiste et à savoir quand créer de l’espace pour les autres , expliquait-il sur BT Sport. Ce n’est pas naturel, mais j’apprends tout le temps. » Suffisamment vite pour que Guardiola lui fasse confiance sur la double confrontation face au Bayern en quarts, avec à la clef une passe dé et le trophée d’homme du match aller.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com