Le monde en 2030 ? Comment le climat va redessiner la carte du monde

L'archipel de Tokelau est exemplaire. Cette nation d'à peine 1 500 habitants, dispersés sur 3 atolls perdus dans l'océan Pacifique, est la première à être devenue entièrement renouvelable. Son énergie, naguère tirée d'hydrocarbures importés à grands frais, est maintenant fournie à 100 % par des panneaux solaires et, dans les périodes nuageuses, par le biofioul dérivé de la noix de coco locale. L'effort consenti par Tokelau n'est qu'une goutte d'eau à l'échelle des émissions mondiales de gaz à effet de serre ; il témoigne néanmoins du défi que celles-ci posent à l'humanité ? et surtout du fait qu'il peut être relevé.Même si les prédictions apocalyptiques sur la destruction de la planète par l'homme sont très exagérées, le changement climatique apporte sa cohorte de problèmes qui modifient déjà, de manière parfois avantageuse mais souvent périlleuse, les grands équilibres géopolitiques. D'une part, la transition énergétique, c'est-à-dire le passage des énergies fossiles aux renouvelables, chambarde la géographie mondiale de l'énergie ; d'autre part, les écosystèmes de la planète sont bouleversés, ce qui a des conséquences pour les humains ; et enfin, certaines ressources utiles contre le réchauffement ? par exemple, le cobalt, le lithium ou le nickel pour les batteries des voitures électriques ? sont rares et disputées.InégalitésÀ l'aune de la mutation climatique, les pays ne sont pas tous égaux, loin de...