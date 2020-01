Le monde en 2030 ? Amérique latine, la fin de la vague rose ?

Dans les années 2000, le continent connaît un raz de marée : alors qu'il était dominé par la droite néolibérale, il passe peu à peu à gauche. En 1998, l'élection d'Hugo Chavez, au Venezuela, marque le début de la « vague rose » ou le « virage à gauche ». La plupart des leaders qui accèdent au pouvoir appartiennent à des mouvements ou partis politiques regroupés dans le Forum de São Paulo, en 1990, sous le patronage de Fidel Castro. Lula da Silva est élu au Brésil en 2002 et Nestor Kirchner, en Argentine en 2003. En 2005, Evo Morales, président des fédérations de cocaleros de la région du Chapare, remporte la présidentielle en Bolivie. En 2006, Michelle Bachelet est élue au Chili, Rafael Correa, en Équateur, et le sandiniste Daniel Ortega retrouve la fonction suprême au Nicaragua. En 2008, c'est le tour de José « Pepe » Mujica, ancien guérillero, en Uruguay. Dilma Rousseff, du Parti des travailleurs comme Lula, devient présidente du Brésil en 2010 et Nicolas Maduro succède à Chavez à sa mort, au Venezuela en 2013. Mais à partir de 2015, la tendance semble s'inverser et la « marée rose », comme on dit en Amérique latine, se retirer. Mauricio Macri est élu en Argentine et Jair Bolsonaro, au Brésil, en 2018. Celui-ci, ultra-conservateur, a voté l'impeachment de Dilma Rousseff en dédiant sa voix, en 2016, au colonel Ustra, qui l'avait torturée lors de la dictature militaire en 1970.Lire aussi Bolivie, l'effondrement...