Le monde du rugby pleure la perte de Christophe Dominici

par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'ancien international français Christophe Dominici est décédé ce mardi 24 novembre 2020. Ailier feu follet sur les terrains de rugby professionnels entre 1993 et 2008, l'homme aux 67 caps et 25 essais avec le XV de France avait marqué son époque avec un gabarit atypique (1m72, 82kg). Cinq fois champion de France avec le Stade Français et quatre fois vainqueur du tournoi des Six Nations avec les Bleus, il avait mis un terme à sa carrière en 2008, tentant ensuite une brève expérience en tant qu'entraîneur avant de devenir consultant radio et télé. A 48 ans, celui que l'on surnommait "Domi" laisse derrière lui un monde du rugby attristé par sa perte mais surtout ce souvenir magique d'un essai décisif inscrit contre les All Blacks en demi-finale de la coupe du monde 1999.

