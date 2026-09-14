Le monde du foot saoudien condamne les chants sur la mort de Diogo Jota

Que justice soit faite. Ce samedi soir, l’avant-dernier de Saudi Pro League, Al-Taawoun, recevait le premier du championnat, Al-Hilal. Sur le terrain, il n’y a pas eu photo : les partenaires de Théo Hernandez se sont imposés six buts à zéro . Néanmoins, ce qui a fait les gros titres, ce sont les chants des fans du club hôte envers Ruben Neves en évoquant la mort de l’un de ses meilleurs amis et ancien coéquipier : Diogo Jota .

Réactions immédiates à travers le pays

Ce dimanche, la fédération saoudienne de football et le championnat national ont réprouvé ce qu’ils ont qualifié de « pratiques inacceptables ». C’est ensuite Cristiano Ronaldo, ancien compatriote de sélection du défunt, qui s’est tourné vers ceux qui ont participé à cette horreur, déclarant qu’ils « ne devraient plus jamais être autorisés à entrer dans un stade » .…

AC pour SOFOOT.com